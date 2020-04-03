В «Денвер Наггетс» завершился карантин

Баскетболисты «Денвер Наггетс» прошли 14-дневный карантин, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Медина. Ни у кого из игроков не обнаружены симптомы коронавируса.

Напомним, в середине минувшего месяца стало известно, что один из членов клуба из Колорадо заразился коронавирусом. Его имя не называлось, но после этого все игроки и персонал вынуждены были уйти на двухнедельную самоизоляцию и придерживаться жёсткого карантина.

На данный момент известно, что заразившийся представитель «Денвера» полностью здоров.

Напомним, США лидирует по количеству случаев коронавируса в мире. В стране зарегистрировано более 235 человек с таким диагнозом. Жертвами Covid-19 в США стали более 4500 человек.