В «Денвер Наггетс» завершился карантин
Баскетболисты «Денвер Наггетс» прошли 14-дневный карантин, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Медина. Ни у кого из игроков не обнаружены симптомы коронавируса.
Напомним, в середине минувшего месяца стало известно, что один из членов клуба из Колорадо заразился коронавирусом. Его имя не называлось, но после этого все игроки и персонал вынуждены были уйти на двухнедельную самоизоляцию и придерживаться жёсткого карантина.
На данный момент известно, что заразившийся представитель «Денвера» полностью здоров.
Напомним, США лидирует по количеству случаев коронавируса в мире. В стране зарегистрировано более 235 человек с таким диагнозом. Жертвами Covid-19 в США стали более 4500 человек.
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