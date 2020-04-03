Форвард «Зенита» Абромайтис: никто не хочет терять сезон Евролиги

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис поделился мыслями о досрочном завершении сезона Единой лиги ВТБ и приостановке матчей Евролиги. Американец убеждён, что боссы Лиги ВТБ приняли правильное решение.

«Я уважаю решение руководства турнира, которое взяло на себя ответственность в такой непростой момент. Надо понимать причины этого действия, и они вызваны общей ситуацией в мире. Безопасность игроков и всех задействованных в турнире людей должна быть превыше всего.

Что касается Евролиги, то решение очень сложное для турнира. Думаю, что руководство рассматривает все возможные пути завершения чемпионата. Высказываются различные версии на этот счёт. Никто не хочет терять сезон Евролиги, но все понимают ситуацию в Европе и в мире», — приводит слова Абромайтиса официальный сайт «Зенита».