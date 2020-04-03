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РФБ объявила о невозможности проведения чемпионата России в трёх последних лигах

РФБ объявила о невозможности проведения чемпионата России в трёх последних лигах
Баскетбол 0

Руководство Российской федерации баскетбола объявило о досрочном завершении всех чемпионатов страны, сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте. Таким образом, полностью остановлены сезоны в двух чемпионатах мужской Суперлиги, а также в женской Суперлиге.

«В связи с введением на территории Российской Федерации в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции режима повышенной готовности, а также с установлением запрета на проведение всех спортивных соревнований было принято решение о необходимости завершения оставшихся чемпионатов России в сезоне-2019/2020.

Это решение имеет отношение к трём оставшимся лигам – двум дивизионам мужской Суперлиги и женской Суперлиге-1. Напомним, что итоги Премьер-лиги и женской Суперлиги-2 были подведены ранее.

После консультации с Министерством спорта РФ о порядке формирования итоговой классификации команд и определении победителей и призёров чемпионата департамент профессионального баскетбола РФБ вынесет итоги трёх лиг на рассмотрение исполкома РФБ. Официально о завершении чемпионата России сезона-2019/2020 может быть объявлено только после заседания исполкома РФБ», — говорится в официальном заявлении федерации.

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