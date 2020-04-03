Абромайтис — о пандемии коронавируса: в Санкт-Петербурге всё очень спокойно и без паники

Форвард баскетбольного «Зенита» Тим Абромайтис поделился впечатлениями о том, как население Санкт-Петербурга справляется с карантином в условиях пандемии коронавируса. По словам форварда, в городе нет панических настроений.

«Мне сложно судить по другим странам, так как я вижу, что здесь и что у меня дома в США. Народ в Санкт-Петербурге очень спокойно и без паники воспринимает реальное положение дел. Пару дней назад я ходил в магазин за продуктами. Все люди были в масках, старались выдерживать дистанцию, без нервов относились к более длинным очередям.

Руководство клуба разрешило мне покинуть расположение команды, но я сказал, что останусь в Санкт-Петербурге и буду готов вернуться к полноценным тренировкам и играм в любой момент», — приводит слова Абромайтиса официальный сайт «Зенита»