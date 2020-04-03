«Чикаго Буллз» приступили к поискам нового генерального менеджера
Руководство «Чикаго Буллз» приняло решение приступить к поискам нового генерального менеджера, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
По его сведениям, новый генеральный менеджер получит полную свободу действий относительно баскетбольных операций. Руководство клуба из Иллинойса намерено провести переговоры с генеральным менеджером «Денвер Наггетс» Артурасом Карнишовасом и генеральным менеджером «Торонто Рэпторс» Бооби Уэбстером.
При этом нынешний вице-президент клуба по баскетбольным операциям Джон Паксон, вероятнее всего, будет переведён на консультативную должность.
Напомним, на момент приостановки сезона НБА «Чикаго Буллз» занимал 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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