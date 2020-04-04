Драфт НБА и открытие рынка свободных агентов пройдут в срок в случае отмены сезона

В случае отмены сезона Национальной баскетбольной ассоциации до начала июня драфт новичков 2020 года и открытие рынка свободных агентов пройдут в привычное время, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. В случае, если сезон будет доигран, драфт и открытие рынка будут перенесены на сентябрь.



Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта после того, как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. случаев со смертельным исходом. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс. человек.