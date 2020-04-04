С. Карасёв — о завершении сезона Единой лиги ВТБ: «Химкам» не дали законное чемпионство

Баскетболист «Химок» Сергей Карасёв рассказал, как проводит время на карантине. Также он выразил сожаление в связи с тем, что сезон Единой лиги ВТБ был завершён досрочно.

«Я в Санкт-Петербурге, на даче. Изолировались от всех, сидим на карантине. Изредка выходим на прогулки вечерами, так, побросать мячик. Больше времени провожу с семьёй, с детьми. Есть возможность провести время с любимыми. У нас есть баскетбольная площадка, футбольное поле. Так что есть куда пойти.

Что касается партнёров по команде, мы в группе всё время общаемся, обсуждаем тему самоизоляции и того, что нас ждёт дальше. Со всеми поддерживаем связь. Настроение? Все расстроены, что закончилась Единая лига ВТБ. Нам не дали наше законное чемпионство.

Как бы то ни было, все пытаются поддерживать себя в форме на тот случай, если возобновится Евролига. Я бегаю, велопрогулки. Так что устаю", — рассказал Карасёв в интервью, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.