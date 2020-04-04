Калниетис во время пандемии коронавируса вступил в ряды волонтёров

Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис стал волонтёром благотворительной организации «Вместе сильнее». В задачу движения входит помощь нуждающимся пенсионерам и людям, находящимся в режиме максимальной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.
«Сейчас у меня довольно монотонный распорядок дня. С утра я делаю пробежки, тренируюсь по индивидуальной программе, а затем полностью переключаюсь на домашние дела. В частности, помогаю детям готовиться к урокам.
Есть возможность подумать о разных глобальных вещах, обрести внутреннюю гармонию. У меня хватает свободного времени, и я решил, что просто обязан делать больше хороших вещей. Уделять внимание не только своей семье, а и нуждающимся людям. Сейчас очень сложное время, но вместе мы намного сильнее", — приводит слова Калниетиса официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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