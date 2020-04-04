Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США

Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. В обсуждениях также примут участие руководители чемпионата NASCAR и МЛС.

Темой переговоров будет пандемия коронавируса, которая заставила приостановить сезоны в НБА, НХЛ и MLS и отложила старт ряда других чемпионатов.

Напомним, США на данный момент — одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран мира. Она занимает первое место по количеству заражённых в мире (265 тыс.) и третье по количеству смертельных случаев (более 6,5 тыс.).

Вспышка новой формы коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию пандемией.