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Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США

Трамп проведёт встречу с руководством НБА и других ведущих лиг США
Баскетбол / НБА 0

Президент США Дональд Трамп проведёт переговоры с комиссаром НБА Адамом Сильвером, а также руководителями других крупнейших лиг Северной Америки — НХЛ, МЛБ и НФЛ, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. В обсуждениях также примут участие руководители чемпионата NASCAR и МЛС.

Темой переговоров будет пандемия коронавируса, которая заставила приостановить сезоны в НБА, НХЛ и MLS и отложила старт ряда других чемпионатов.

Напомним, США на данный момент — одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран мира. Она занимает первое место по количеству заражённых в мире (265 тыс.) и третье по количеству смертельных случаев (более 6,5 тыс.).

Вспышка новой формы коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию пандемией.

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