Брайант официально введён в Зал славы НБА

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» легендарный Коби Брайант официально включён в Зал славы НБА, сообщает пресс-служба организации в «Твиттере».
Кроме него в Зал славы НБА в 2020 году вошли Кевин Гарнетт, Тим Данкан, баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Зала славы в «Твиттере».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лейкерс».
Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
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