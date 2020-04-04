Данкан отреагировал на включение в Зал славы НБА
Экс-центровой «Сан-Антонио Спёрс», а ныне один из членов тренерского штаба команды Тим Данкан поделился эмоциями от включения в Зал славы НБА. По его словам, он даже не мог мечтать о таком достижении.
«Не могу сказать, что достиг своей мечты, потому что я даже не мог мечтать о таком. Я побывал в ситуации, когда мне пришлось учиться у лучших. Должен был учиться у Дэвида Робинсона, Шона Эллиотта, Эйвери Джонсона и Винни дель Негро. У меня были великолепные напарники по команде, и поэтому у меня была возможность прогрессировать», — приводит слова Данкана Clutch Points.
Данкан провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс» всю профессиональную карьеру, выступая за техасцев с 1997 по 2016 год. Тим — пятикратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финалов НБА.
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