Кантер: надеюсь, мы доиграем сезон. У «Бостона» хорошие шансы на титул
Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выразил надежду, что сезон НБА будет доигран. По словам баскетболиста, у его команды неплохие шансы на завоевание титула.
«Мы любим соревноваться, так что мы надеемся доиграть сезон. Особенно с тем учётом, что у нас чёрт возьми неплохие шансы на завоевание титула», — приводит слова центрового Boston Globe.
К моменту приостановки регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» занимал третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 победы в 64 встречах.
В последние три сезона команда из Массачусетса стабильно борется за победу в конференции. Так, за три года «Бостон» дважды завершал сезон на стадии полуфинала плей-офф конференции и один раз в финале.
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