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Генеральный менеджер «Индианы» отказался от собеседования в «Чикаго Буллз»

Генеральный менеджер «Индианы» отказался от собеседования в «Чикаго Буллз»
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чед Бьюкенен отказался от собеседования в «Чикаго Буллз», сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

3 апреля стало известно, что руководство клуба из Иллинойса приступило к поиску нового генерального менеджера. В число кандидатов на этот пост входят генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Бобби Уэбстер, менеджер «Майами Хит» Адам Симон и генменеджер Артурас Карнишовас.

«Чикаго Буллз» уже не первый год находится на стадии перестройки коллектива. В нынешнем сезоне команда также не претендует на попадание в плей-офф. На момент приостановки регулярного чемпионата в активе иллинойцев было 22 победы в 65 матчах, что позволяет занимать 11-е место в таблице Восточной конференции.

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