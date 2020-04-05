Ровно 36 лет назад Абдул-Джаббар обогнал Чемберлена в списке лучших снайперов лиги
5 апреля 1984 года бывший центровой «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» легендарный Карим Абдул-Джаббар превзошёл другую легенду НБА, Уилта Чемберлена, по количеству набранных очков за всю историю и таким образом вышел на первое место по этому показателю.
После этого Абдул-Джаббар выступал на протяжении ещё пяти лет и лишь укрепился на первой позиции в списке лучших бомбардиров в истории НБА. Позже пятеро игроков (Карл Мэлоун, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Майкл Джордан, Дирк Новицки) сумели превзойти достижение Чемберлена, но никому из них так и не удалось добиться показателей Абдул-Джаббара.
За 20 сезонов в лиге Карим набрал 38 387 очков. Из действующих игроков ближе всего к этому показателю Леброн Джеймс — 34 087 очков.
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