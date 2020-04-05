Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тони Паркер может стать президентом футбольного клуба «Лион»

Тони Паркер может стать президентом футбольного клуба «Лион»
Баскетбол / НБА 0

Бывший разыгрывающий сборной Франции, «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер может стать президентом футбольного клуба «Лион», сообщает Eurohoops.

Паркер уже является владельцем баскетбольного клуба АСВЕЛ, теперь же он может заменить на посту президента «Лиона» многолетнего президента клуба Жана-Мишеля Ола. Последний сам назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что Тони возглавит «Лион» в 2024 году.

Паркрер — один из самых успешных баскетболистов сборной Франции в истории. Он является четырёхкратным чемпионом НБА и MVP финала НБА 2007 года. В составе национальной команды Тони становился чемпионом Европы, та акже завоёвывал серебряные и бронзовые награды континентального первенства.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020