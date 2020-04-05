Бывший разыгрывающий сборной Франции, «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер может стать президентом футбольного клуба «Лион», сообщает Eurohoops.

Паркер уже является владельцем баскетбольного клуба АСВЕЛ, теперь же он может заменить на посту президента «Лиона» многолетнего президента клуба Жана-Мишеля Ола. Последний сам назвал Паркера потенциальным преемником. Не исключено, что Тони возглавит «Лион» в 2024 году.

Паркрер — один из самых успешных баскетболистов сборной Франции в истории. Он является четырёхкратным чемпионом НБА и MVP финала НБА 2007 года. В составе национальной команды Тони становился чемпионом Европы, та акже завоёвывал серебряные и бронзовые награды континентального первенства.