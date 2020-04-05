Гарнетт — о включении в Зал славы: это кульминация всего
Бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт прокомментировал новость об избрании в Зал славы НБА. По его словам, это событие стало кульминацией карьеры.
«Это кульминация всего. На это потрачено множество часов. Посвящал себя этому ремеслу, не брал дней отдыха, играл с травмами. Преодолевал обстоятельства, не искал оправданий, учился и прогрессировал. Это настоящая кульминация. Все эти часы. Всё это делалось ради этого. Включение в Зал славы значит для меня буквально всё», — приводит слова Кевина Гарнетта ESPN.
43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона.
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