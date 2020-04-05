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Питино: стратегии команд в Европе больше похожи на студенческий баскетбол, чем на НБА

Питино: стратегии команд в Европе больше похожи на студенческий баскетбол, чем на НБА
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, вернувшийся в студенческий баскетбол в США, сравнил Евролигу и матчи студенческих команд в Америке.

«Это отличный баскетбол. Высочайший уровень тренеров, выдающиеся судьи. Стратегии команд больше похожи на студенческий баскетбол, чем на команды НБА. «Кентукки» с «Луисвиллем» и «Северная Каролина» с «Дьюком» – самые известные противостояния. Но эти игры похожи на церковную лигу в сравнении с дерби «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

В США нет той атмосферы, такого духа, как в Европе больше нет нигде. Я думаю, люди понимают моё отношение к ним, но у меня тоже есть приятные чувства от того, как меня приняли», — приводит слова Питино пресс-служба Евролиги.

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