Питино: стратегии команд в Европе больше похожи на студенческий баскетбол, чем на НБА

Бывший главный тренер «Панатинаикоса» Рик Питино, вернувшийся в студенческий баскетбол в США, сравнил Евролигу и матчи студенческих команд в Америке.



«Это отличный баскетбол. Высочайший уровень тренеров, выдающиеся судьи. Стратегии команд больше похожи на студенческий баскетбол, чем на команды НБА. «Кентукки» с «Луисвиллем» и «Северная Каролина» с «Дьюком» – самые известные противостояния. Но эти игры похожи на церковную лигу в сравнении с дерби «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».



В США нет той атмосферы, такого духа, как в Европе больше нет нигде. Я думаю, люди понимают моё отношение к ним, но у меня тоже есть приятные чувства от того, как меня приняли», — приводит слова Питино пресс-служба Евролиги.