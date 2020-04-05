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Брукс: у команд будет от недели до десяти дней на подготовку в случае возобновления сезона

Брукс: у команд будет от недели до десяти дней на подготовку в случае возобновления сезона
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Скотт Брукс считает, что в случае возобновления сезона у команд будет не так много времени на подготовку.

«Игрок Национальной баскетбольной ассоциации может пропустить шесть-семь недель из-за травмы, а после этого провести три-четыре тренировки и набрать 19 очков и сделать 9 подборов, выйдя на паркет. Но нам нужно время. Думаю, что у команд будет от недели до десяти дней на подготовку в случае возобновления сезона. Надеюсь, что эти дни у нас будут», — приводит слова Скотта Брукса The Athletic.

Напомним, сезон НБА приостановлен на неопределённый срок. Причиной послужила пандемия из-за коронавируса, которая в США пока только набирает обороты. Вчера, 4 апреля, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с руководителями всех крупных лиг страны. Он отметил, что рассчитывает на возвращение болельщиков на спортивные арены не ранее августа или сентября.

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