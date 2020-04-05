Донован: не думаю, что НБА возобновит сезон, если это будет опасно

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован считает, что лига возобновит сезон только в случае уверенности, что игроки и потенциальные зрители будут в безопасности.
«Я не знаю, что будет дальше, думаю, что мы просто ждём какого-то указания. Безусловно, лига делает всё возможное, чтобы найти способ доиграть сезон, но я не думаю, что они возобновят соревнования, если из-за этого игроки или население страны окажется в опасности», — приводит слова Билли Донована Forbes.
Напомним, сезон НБА приостановлен на неопределённый срок. Причиной послужила пандемия из-за коронавируса, которая в США пока только набирает обороты. Вчера, 4 апреля, президент США Дональд Трамп провёл переговоры с руководителями всех крупных лиг страны. Он отметил, что рассчитывает на возвращение болельщиков на спортивные арены не ранее августа или сентября.
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