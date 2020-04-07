Кевин Гарнетт рассказал, что после тренировок на карантине готов пробежать марафон

Бывший форвард «Миннесоты Тимбервулвз», «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс» Кевин Гарнетт рассказал, что после длительных тренировок, которые он проводит во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, он готов пробежать марафонскую дистанцию.



«Сегодня удалось поболтать с великим Кевином Гарнеттом относительно его планов на будущее. Один тизер: он сказал, что тренировки помогают ему пережить это трудное время. Вот его слова: «Я буду в состоянии пробежать марафон, когда это дерьмо закончится», – написал журналист Associated Press Тим Рейнольдс в «Твиттере».



43-летний Гарнетт провёл в НБА 21 сезон. В 2008 году стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс», а в 2004-м получил звание MVP сезона.



Ранее Гарнетт был номинирован на включение в Зал славы НБА. Церемония пройдёт 29 августа.

Гарнетт — о включении в Зал славы: это кульминация всего