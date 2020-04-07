Кириленко: понимаю, что мой паспорт США — больная тема для наших «суперпатриотов»

Глава РФБ и один из самых успешных баскетболистов в истории России Андрей Кириленко сравнил жизнь в США и России, а также назвал свой американский паспорт больной темой для «суперпатриотов».
«Сложно сравнивать США и Россию. Везде есть свои плюсы, свои минусы. В США более законопослушное общество. Здесь не то что невозможно, но, скажем так, не принято о чём-то «договариваться». Нельзя пойти в ЖЭК и за коробку конфет решить какой-то важный вопрос. А в России у меня есть друзья, с которыми я могу поделиться какими-то глубокими переживаниями. У нас больше душевности. В Америке всё немного не так.
Я никогда не скрывал, что у меня есть паспорт США. И понимаю, что это больная тема для наших «суперпатриотов». Наблюдал историю с Малкиным – и мне за него очень обидно! Есть человек, который столько сил, столько таланта, времени, здоровья отдал своей сборной и своей стране, а его после этого всего за один документ готовы смешать с грязью, перечеркнув все его достижения. Хотя, по сути, этот документ – просто возможность чувствовать себя комфортно в том месте, где он живёт и работает. И он не делает его предателем, шпионом. А тех, кто считает иначе, мне попросту жалко. Иначе как болванами я их не назову.
Я делал паспорт с одной простой целью – с ним удобнее. Удобнее путешествовать, удобнее жить в этой стране. Да, мои дети ходят в школу в Америке. Я сам провёл в ней 15 лет жизни. Есть масса бытовых вопросов, которые проще решать с гражданством, чем с визой. Но если бы мне ставили условие, что, получая паспорт США, я должен отказаться от российского, то я бы никогда на это не пошёл», — приводит слова Кириленко «Большой спорт».
- 7 апреля 2020
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58
- 6 апреля 2020
-
23:45
-
22:58
-
21:44
-
20:36
-
19:50
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37
-
11:41
-
10:20
-
09:53
-
09:28
-
09:00
- 5 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:56
-
18:42
-
16:50
-
15:41
-
14:32
-
13:00
-
11:51