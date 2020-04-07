ЦСКА: не стоит всерьёз относиться к информации, что сезон Евролиги будет доигран в Москве

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что не стоит всерьёз относиться к появившейся ранее информации, что баскетбольная Евролига может доиграть сезон в Москве.



«Понятно, что сейчас есть некий дефицит, некий вакуум информации, поэтому любая глупость мгновенно тиражируется, обрастает подробностями. Применительно к этой новости о возможности, что сезон Евролиги будет доигран в Москве, это просто был неточный перевод слов одного из руководителей Евролиги, и ничего более. К этой информации всерьёз относиться совершенно не стоит», — цитирует Ватутина пресс-служба команды.



Ранее подобная информация появилась в испанской прессе.



Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.