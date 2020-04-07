ЦСКА: не стоит всерьёз относиться к информации, что сезон Евролиги будет доигран в Москве

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что не стоит всерьёз относиться к появившейся ранее информации, что баскетбольная Евролига может доиграть сезон в Москве.
«Понятно, что сейчас есть некий дефицит, некий вакуум информации, поэтому любая глупость мгновенно тиражируется, обрастает подробностями. Применительно к этой новости о возможности, что сезон Евролиги будет доигран в Москве, это просто был неточный перевод слов одного из руководителей Евролиги, и ничего более. К этой информации всерьёз относиться совершенно не стоит», — цитирует Ватутина пресс-служба команды.
Ранее подобная информация появилась в испанской прессе.
Напомним, сезон прерван. 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.
- 7 апреля 2020
-
19:46
-
18:36
-
17:58
-
15:46
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58
- 6 апреля 2020
-
23:45
-
22:58
-
21:44
-
20:36
-
19:50
-
18:25
-
17:32
-
16:39
-
15:09
-
14:17
-
14:01
-
12:37
-
11:41
-
10:20
-
09:53
-
09:28
-
09:00
- 5 апреля 2020
-
23:59
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:56