Ватутин допустил, что ЦСКА снова будет играть домашние матчи Евролиги в Калининграде

Президент ЦСКА Андрей Ватутин допустил, что московский клуб может в следующем сезоне вновь провести несколько домашних матчей Евролиги в Калининграде.



«Игры в Калининграде были большим вызовом для менеджмента клуба, с этим вызовом мы блестяще справились с помощью коллег из Калининграда. Спасибо публике ещё раз, поддержка на матчах в „Янтарном“ была сумасшедшая. Рано или поздно Евролига возобновится, возможно, что и в следующем сезоне проблемы с аренами в Москве в новогоднее время могут повториться вполне. Тогда Калининград может быть одним из наших вариантов. Не хочу забегать вперёд, но мы не ошиблись в выборе — там реально было здорово», — рассказал Ватутин во время прямой трансляции на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».