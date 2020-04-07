Тимофей Мозгов и ceh9 провели совместный благотворительный стрим по PUBG

Игрок состава Na'Vi по PUBG Арсений ceh9 Иванычев и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов провели благотворительный стрим по Player Unknown Battleground. Все собранные за время стрима средства были переведены в фонд продовольствия «Русь» для поддержки пенсионеров, которые находятся в самоизоляции из-за коронавируса.



«Познакомились мы в «Инстаграме». Он связался со мной после PUBG Global Championship 2019 и рассказал, что смотрел матчи и болел за Na'Vi. Да, мы сыграли первый раз. Для человека не из этой индустрии он играет довольно хорошо», — поделился мнением о Мозгове Арсений Иванычев.

Посмотреть лучшие моменты со стрима можно на официальном канале Natus Vincere в YouTube.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Вирусом заразилось более 1,4 млн человек в мире. Число погибших превысило 80 тыс.