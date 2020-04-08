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В «Далласе» прокомментировали ситуацию с открытием статуи Дирка Новицки

В «Далласе» прокомментировали ситуацию с открытием статуи Дирка Новицки
Баскетбол / НБА 0

«Даллас Маверикс» собирается вывести из обращения номер Дирка Новицки и в этот же день открыть статую легендарного форварда рядом с ареной «Американ Эйрлайнс-центр». Торжественная церемония может быть отложена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает MavsMoneyball.

«Знаете, изготовление статуи сейчас замедлено. Мы надеялись, что она будет готова ко второй игре следующего сезона, тогда же мы собирались вывести и обращения и игровой номер Дирка. Посмотрим, как всё закончится», — заявил владелец «Далласа» Марк Кьюбан.

Новицки — легенда «Далласа». Всю карьеру в НБА (21 сезон) провёл в составе команды из Техаса. Более чем за два десятка лет он становился чемпионом, по разу был признан самым ценным игроком сезона и самым ценным игроком финальной серии плей-офф, четыре раза включался в первую символическую сборную сезона, 14 раз приглашался на Матч звёзд лиги и один раз становился победителем конкурса трёхочковых. Дирк занимает шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги. По завершении регулярного сезона-2018/2019 игрок объявил о завершении карьеры.

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