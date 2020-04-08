Игрок «Фенербахче» считает, что его партнёры заразились коронавирусом на матче с «Химками»

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» могли заразиться коронавирусом во время гостевого матча Евролиги с подмосковными «Химками». Такое мнение высказал игрок стамбульского клуба Костас Слукас.



«Похоже на то, что мои одноклубники привезли коронавирус из Москвы, когда мы играли с „Химками“. Я в том матче не участвовал, остался в в Стамбуле. Мы все здорово боялись. Как оказалось, проблема была дискредитирована в Турции, и поэтому лиги продолжали работать, как будто ничего не происходило. Надеюсь, что вся эта ситуация закончится хорошо», — приводит слова Слукаса Euroohoops.



В конце марта «Фенербахче» объявил о четырёх случаях заражения в команде, симптомы коронавируса были обнаружены у шести баскетболистов. С «Химками» «Фенербахче» играл 6 марта в Мытищах, встреча завершилась победой российского клуба со счётом 82:68.

В «Фенербахче» четыре случая заражения коронавирусом