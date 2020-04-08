Святослав Михайлюк рассказал, как его поддержал Леброн после обмена из «Лейкерс»

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк свою карьеру в НБА начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но так и не сумел закрепиться в составе калифорнийцев. В ходе минувшего чемпионата он был выменян в «Детройт Пистонс».

Украинец поделился воспоминаниями о той сделке, рассказав, как его поддержал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Какой Леброн? Он крутой. Все истории, которые люди рассказывают о нем, большинство из них правдивы. На тренировку он приходит за час-два до того как приходят все. В «Лейкерс», например, тренировка в 11-12, качалка у меня в 8 утра, так вот обычно он уже был в тренажёрке передо мной. До тренировки и после он постоянно бросает, у него есть своя команда докторов, тренеров, которые отвечают за каждую часть его тела. Леброн всегда старается поддерживать всех игроков. Даже когда меня обменяли, он подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь мой номер, если что-то нужно будет, звони, я тебе помогу».



Некоторые игроки критикуют так, чтобы тренер увидел, а Леброн говорит с пониманием того, что нам нужно выиграть игры. Все понимают, что он не просто придирается», — рассказал Михайлюк в прямом эфире в «Инстаграме».