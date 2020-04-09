Защитник «Бруклина» Динуидди предложил себя на пост генерального менеджера «Чикаго»

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди отреагировал на новость, что «Чикаго Буллз» пребывает в поисках нового генерального менеджера. 27-летний игрок выступил с оригинальным предложением — стать первым баскетболистом в истории, совмещающим работу баскетболиста и менеджера.
«Моё внимание привлекло сообщение о том, что „Чикаго Буллз“ ищут нового генерального менеджера. Если вы хорошо попросите, возможно, я вернусь и стану первым в истории генеральным менеджером и игроком», — написал Динуидди на своей странице в «Твиттере».
Вероятно, Динуидди намекнул руководству «Чикаго» на неудачный опыт сотрудничества с клубом. В 2016 году «Буллз» дважды подписывали игрока, но оба раза отчисляли его из состава, не дав возможности провести за команду хотя бы один матч. В «Бруклине» Спенсеру удалось продемонстрировать потенциал.
- 9 апреля 2020
-
00:26
-
00:19
- 8 апреля 2020
-
22:34
-
21:52
-
20:22
-
19:40
-
18:22
-
16:40
-
16:02
-
15:46
-
14:40
-
13:17
-
11:01
-
10:46
-
09:18
-
04:49
-
03:18
-
00:57
- 7 апреля 2020
-
23:52
-
23:00
-
21:49
-
20:55
-
19:46
-
18:36
-
17:58
-
15:46
-
15:25
-
14:45
-
13:59
-
13:02
-
12:02
-
10:42
-
09:45
-
09:05
-
00:58