Защитник «Бруклина» Динуидди предложил себя на пост генерального менеджера «Чикаго»

Защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди отреагировал на новость, что «Чикаго Буллз» пребывает в поисках нового генерального менеджера. 27-летний игрок выступил с оригинальным предложением — стать первым баскетболистом в истории, совмещающим работу баскетболиста и менеджера.

«Моё внимание привлекло сообщение о том, что „Чикаго Буллз“ ищут нового генерального менеджера. Если вы хорошо попросите, возможно, я вернусь и стану первым в истории генеральным менеджером и игроком», — написал Динуидди на своей странице в «Твиттере».

Вероятно, Динуидди намекнул руководству «Чикаго» на неудачный опыт сотрудничества с клубом. В 2016 году «Буллз» дважды подписывали игрока, но оба раза отчисляли его из состава, не дав возможности провести за команду хотя бы один матч. В «Бруклине» Спенсеру удалось продемонстрировать потенциал.