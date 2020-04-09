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Михайлюк рассказал о вариантах продолжения сезона НБА

Михайлюк рассказал о вариантах продолжения сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк рассказал, какой формат возобновления сезона в НБА кажется наиболее реальным.

«Те команды, которые не попадают в плей-офф, уже мысленно готовятся к тому, что продолжения сезона не будет. Доктора связываются с нами каждый день, менеджмент команды даёт нам новости, как только они появляются. У нас были командные разговоры — в одном звонке участвовало 30-40 человек. Главный менеджер говорил, а все слушали.

Что касается информации, которая гуляет внутри лиги, то все думают, что, возможно, игры будут летом в Вегасе. Каждая команда сыграет по четыре игры и начнётся плей-офф. Никто не знает точно — может быть всё что угодно. Таким командам, как «Сакраменто», «Мемфис», «Портленд», немного отстающим от зоны плей-офф, нужно сыграть и определиться, кто попадет в восьмёрку", — рассказал Михайлюк во время прямого эфира в «Инстаграме».

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