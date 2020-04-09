«Хьюстон» попал в скандал, отправив в социальных сетях картинку с нацистской символикой

Официальный аккаунт клуба НБА «Хьюстон Рокетс» в «Твиттере» отправил картинку пользователю, содержащую неоднозначную интерпретацию, что вызвало огромные возмущения болельщиков, которые обратили внимание на нацистские символы. Об этом сообщает TalkBasket.

«Хьюстон Рокетс» решили сделать индивидуальные обои с различными цветовыми решениями игровой майки, любым номером и именем по запросам своих болельщиков. Один из болельщиков попросил имя «Адольф», число 88 и красный фон. Очевидно, что «Рокетс» не заметили нацистского подтекста запроса, создав требуемый вариант обоев и отправив пользователю в ответ, что вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Твитт был удалён почти сразу, но не остался незамеченным болельщиками, которые считают, что этот необдуманный поступок бьёт по репутации как самого клуба, так и по репутации всей лиги.

«Ужасные и невероятно оскорбительные обои, опубликованные в «твиттере» «Рокетс». Огромная ошибка, совершаемая командой в социальных сетях», — сообщает один из пользователей.

«Хьюстон Рокетс» (24-16) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.