Вице-президент «Локомотива-Кубань»: Алан Уильямс не похож на других легионеров из США

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас назвал удачным подписание центрового Алана Уильямса и рассказал, чем тот отличается от большинства других американских легионеров.
«Если честно, на статистику игроков смотрю не так внимательно, как на человеческие качества: работоспособность, профессионализм и отношение к партнёрам и клубу. За 30 лет в баскетболе я видел много американских легионеров, приезжающих в Европу исключительно заработать, а на всё остальное им было наплевать. Уильямсон не такой.
Он сконцентрирован на результате и даже начал учить русский язык. Причём не матерные слова, чтобы шутить над партнёрами, а цифры и какие-то выражения, которые помогут ему в игре и быту. К тому же он боец, у него есть нюх на подборы, он всегда в хорошем настроении. У парня нет проблем с мотивацией. Я рад за него и могу сказать, что это было удачное подписание», — приводят слова Руткаускаса «Известия».
В Единой лиге ВТБ экс-центровой «Бруклина» в этом сезоне вошёл в топ-3 турнира по подборам (10,05) и блок-шотам (1,05), а также добавил к этому приз MVP месяца в январе.
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