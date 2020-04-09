Астахов – о новом контракте Шведа с «Химками»: всё выглядит достаточно оптимистично

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов заявил, что клуб работает над продлением контракта с лидером команды Алексеем Шведом. Ранее агент баскетболиста сообщил, что игрок может продолжить карьеру в НБА.
«Швед – лучший российский игрок и лидер нашей команды. Конечно же, мы хотим, чтобы он и дальше оставался в «Химках», радовал наших болельщиков своей игрой.
У нас уже были предварительные переговоры, намётки, и сейчас этот вопрос решается. Пусть и не так активно, как хотелось бы. Всё-таки сейчас все мы в первую очередь озабочены здоровьем друг друга. Но процесс идёт, и выглядит всё достаточно оптимистично. Просто в нынешней непрогнозируемой ситуации вообще сложно решать селекционные вопросы. Нужно прежде всего понять, что вообще будет дальше», – приводит слова Астахова «Р-Спорт».
Алексей Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год. Он играл за четыре клуба — «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В 2013 году он принял участие в Матче восходящих звёзд НБА. Кроме того Швед — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
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