Итальянский «Виртус» предложил закончить сезон Еврокубка «Финалом восьми» в Болонье

Итальянский «Виртус» выступил с предложением завершить сезон-2019/2020 Еврокубка в формате «Финала восьми» в сентябре 2020 года. При это клуб рекомендовал местом проведения выбрать свою домашнюю площадку в Болонье. Об этом сообщает Sportando.
Сезон Еврокубка был приостановлен из-за пандемии коронавируса на стадии четвертьфинала. Одним из участников стал казанский УНИКС. Команде из столицы Татарстана предстояли матчи с белградским «Партизаном». В число четвертьфиналистов также вошли «Промитеас» (Греция), «Тофаш» (Турция), «Уникаха» (Испания), «Умана Рейер» (Италия) и соперник «Виртуса» — «Монако».
Напомним, ранее руководство ФИБА постановило доиграть сезон в Лиге чемпионов в формате «Финала восьми». Он пройдёт с 30 сентября по 4 октября. Место проведения матчей «Финала восьми» будет определено позже.
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