Генеральный директор «Химок»: Сергей Моня может провести ещё несколько сезонов

Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов выразил мнение, что капитан клуба Сергей Моня, несмотря на свой возраст, может играть на протяжении ещё нескольких сезонов. При этом он отметил, что баскетболист ещё не принял решения о дальнейшей карьере.



«В отношении продолжения спортивной карьеры всё зависит от мнения, от желания самого Сергея. Моня — наш капитан многолетний, и, как мне кажется, по своим данным он может провести ещё несколько сезонов. Будем смотреть за развитием ситуации», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».



Контракт Мони, которому в апреле исполнится 37 лет, с «Химками» истекает после сезона-2019/2020. Форвард играет за подмосковный клуб с 2010 года.



Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.