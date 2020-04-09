Президент «Химок»: споры и разговоры об итогах и чемпионстве стоит оставить в стороне

Президент подмосковных «Химок» Дмитрий Голубков записал обращение к болельщикам, в котором отметил, что споры о чемпионстве в Единой лиге ВТБ стоит оставить позади.



«Баскетбольный клуб «Химки» от всей души благодарит вас за многолетнюю поддержку, за преданность баскетболу и за верность жёлто-синим цветам! Сезон-2019/2020 обещал стать одним из самых ярких в истории БК «Химки». В команде был собран сильнейший за всё время существования клуба состав. И наши с вами ожидания вполне оправдывались. «Химки» уверенно возглавляли чемпионат Единой лиги и находились в «зоне плей-офф» Евролиги. К сожалению, пандемия коронавируса не оставила шанса никому, и весь мировой спорт был поставлен на паузу.



Исходя из ситуации, руководствами чемпионатов были приняты правильные решения: Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон, Евролига была приостановлена. Споры и разговоры об итогах и чемпионстве стоит оставить в стороне. Так как сейчас нашим общим приоритетом является здоровье и борьба с распространением вируса. Мы можем только сожалеть о том, что не увидим, какой результат могла бы в итоге показать наша команда в этом сезоне. Но мы обещаем, что «Химки» вернутся на площадку, будучи ещё сильнее, чтобы заслужить своей игрой право на чемпионство. Последние три сезона мы выступали в сильнейшей лиге Европы – Евролиге, не имея долгосрочных лицензий, а исключительно по спортивному принципу. И мы планируем остаться в числе лучших клубов Старого Света и будем ставить перед собой ещё более дерзкие цели. А пока берегите себя и своих близких! Мы скоро снова увидимся на баскетболе!» — приводит заявление Дмитрия Голубкова официальный сайт подмосковной команды.