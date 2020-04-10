Вице-президент «Локомотива-Кубань»: хорошо было бы начать новый сезон в октябре

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал ситуацию с досрочным завершением сезона Единой лиги ВТБ и рассказал о перспективах команды.

«У всех клубов этот сезон получился скомканным из-за пандемии COVID-19. Мы не исключение. Команда набрала отличный ход после возвращения Евгения Пашутина на пост главного тренера. Мы шли на третьем месте в турнирной таблице и вполне могли удачно выступить в плей-офф и вернуться в Евролигу по спортивному принципу. Увы, теперь мы уже не узнаем, как всё могло сложиться. Сейчас в условиях карантина все игроки усердно работают над собой. Кто-то на заднем дворе, кто-то на площадке рядом с домом, не нарушая режима карантина. Наши тренеры рассылают всем индивидуальные программы, указывают, на какие группы мышц сейчас лучше делать упражнения.



Есть ли понимание, как строить команду на следующий сезон? Это сложный вопрос. Сейчас все находятся в подвешенном состоянии. Я общаюсь со многими игроками, но по понятным причинам пока никто не готов обсуждать новые контракты. Например, есть игрок, который нас интересует. Но его клуб ждёт возобновления Евролиги-2019/2020. Условный Джейси Кэрролл из «Реала» уже заявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона, но пока не наступит известность по поводу сроков, не может ни с кем договориться. Вот такая сложная ситуация», — сказал Руткаускас в интервью «Известиям».