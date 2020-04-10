Украинский защитник Михайлюк: возможно, получу гражданство США, если останусь тут жить

Украинский атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк рассказал, что не жалеет о переезде в Канзас и готов рассмотреть вариант с получением американского гражданства.
«Я никогда не жалел, что поехал в Канзас. Да, возможно в Европе я заработал бы больше денег и был бы выше на драфте. Но от Канзаса осталось очень много хороших воспоминаний и опыта, я построил хорошие дружеские отношения с людьми, которых повстречал. Лично мне казалось, что я смогу вернуться в Европу в топ-клубы, потому что все знали меня как игрока, хорошо игравшего в NCAA в 16 лет. Мне хотелось показать себя в лучшей лиге мира после НБА, показать, что могу играть в своём возрасте в Америке и показывать результат.
В Канзасе ты считаешься звездой, все тебя знают и по пути на урок ты разговариваешь с сотнями людей, все с тобой здороваются. Ты попадаешь в НБА до НБА, если играешь в таких университетах, как Дьюк, Северная Каролина, Канзас, UCLA. Люди думают, что ты суперзвезда, там все любят и знают баскетбол и знают, что эти команды — лучшие. Тут ты можешь встретить молодых игроков, которые через несколько лет могут стать звёздами в НБА. Начать с ними дружбу, общаться с ними. В топовых университетах попадаешь в другой мир, где все тебя любят, потому что ты — игрок баскетбольной команды.
Буду ли получать гражданство США? Возможно, если останусь тут жить», — приводит слова Михайлюка Basket.com.ua.
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