Агент Михайловского сообщил, что решение об участии в драфте НБА пока не принято

Игорь Рубин, агент защитника «Автодора» Никиты Михайловского, сообщил, что его подопечный пока не принял окончательного решения по выставлению своей кандидатуры на предстоящий драфт новичков Национальной баскетбольной ассоциации.



«Никита действительно был приглашен на Nike Hoop Summit, который в итоге отменился. С высокой долей вероятности отменятся и все другие major scouting events. Безусловно, это нам не на руку. Поэтому пока не готов комментировать что-то по ситуации с Михайловским», — приводят слова Игоря Рубина «Известия».



Nike Hoop Summit должен был состояться 10 апреля в Портленде. В этом матче должны были встретиться юниорская сборная США и сборная мира. Матч был отменён из-за пандемии коронавируса.

