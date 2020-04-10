В Каунасе сняли все баскетбольные кольца с уличных площадок из-за коронавируса

Из-за карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции в литовском Каунасе начали скручивать все уличные баскетбольные кольца на всех без исключений баскетбольных площадках, сообщает ИА REGNUM. Такое решение приняла мэрия Каунаса.



«Бесспорная правда, что баскетбол для литовцев — это больше чем игра. В городе чемпионов Каунасе, в котором прошли первые официальные соревнования в Литве, баскетбол — непреодолимая сила. Верность этому виду спорта сильнее, чем ограничения карантина», — объяснило такое решение руководство города.



Власти дали обещание вернуть все кольца на место после окончания карантина.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.