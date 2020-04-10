Гобер и Митчелл пока не смогли наладить отношения после заражения коронавирусом

Баскетболисты клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл по-прежнему не наладили отношения друг с другом в связи с инцидентом с заражением коронавирусом, сообщает The Athletic. По информации источника, на данный момент практически нет шансов на спасение хороших отношений между игроками.



Напомним, именно Гобер стал первым игроком в лиге, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в НБА был приостановлен. Через несколько часов после Гобера болезнь была обнаружена и у его напарника по команде Донована Митчелла. Гобер, ещё не зная, что у него коронавирус, демонстративно не соблюдал общепринятых правил гигиены. Позднее француз извинился за свой поступок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. Излечилось более 339 тыс. человек.