Смодиш: к 30 года Дончич станет супербогом в баскетболе

Бывший капитан московского ЦСКА Матьяж Смодиш считает, что Лука Дончич в скором времени станет супербогом в баскетболе.
«Он просто бог. Даже не звезда. Бог. В таком возрасте покорить всё! Вопрос времени, когда он станет чемпионом НБА. Леброн скоро закончит карьеру. Когда „Даллас“ добавит к Дончичу ещё одну звезду, которая хорошо войдёт в команду, они будут одним из главных претендентов на титул НБА. И каждый сезон будет набором опыта для следующего сезона.
Лука просто играет в баскетбол, он делает это по-настоящему. На инстинктах всё делает, ему дан талант свыше, и он играется в баскетбол. Он еще не достиг максимума. Когда повзрослеет в голове, годам к 27–30 станет супербогом в баскетболе», — сказал Матьяж Смодиш в прямом эфире на странице баскетбольного ЦСКА во «ВКонтакте».
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