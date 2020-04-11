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Милутинов может заменить в ЦСКА Куфоса

Милутинов может заменить в ЦСКА Куфоса
Баскетбол / Евролига 0

Вчера, 10 апреля, в СМИ появилась информация, что центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов, вероятнее всего, в межсезонье покинет пирейскую команду. Фаворитом в борьбе за серба является ЦСКА.

Теперь же стало известно, что в составе «армейцев» Милутинов, вероятнее всего, заменит центрового Косту Куфоса, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники.

Куфос стал игроком в минувшее межсезонье, но не сумел проявить себя должным образом. В регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 17 матчах, набирая 3,7 очка и собирая 2,8 подбора. Нынешний сезон стал для него первым в Европе.

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора.

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