В «Сакраменто Кингз» намерены подписать новый контракт с Богдановичем

В предстоящее межсезонье форвард «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович станет ограниченно свободным агентом. Команда из Калифорнии намерена сохранить баскетболиста в составе, сообщает The Athletic.

По сведения издания, менеджмент «Сакраменто» повторит любое предложение, которое может поступить Богдановичу. Сохранение Богдановича называют приоритетной целью клуба в межсезонье.

Богдан Богданович выступает в составе калифорнийцев с 2017 года. В нынешнем регулярном чемпионате в 53 матчах он набирал 14,5 очка, собирал 3,2 подбора, совершал 3,2 передачи и 1,0 перехвата. Реализации бросков из-за дуги составляет 36 процентов.

Напомним, до приостановки сезона НБА «Сакраменто» занимал 11-е место в таблице Западной конференции.