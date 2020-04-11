Смодиш: играл против Леброна. Это другой уровень, американская сказка

Бывший капитан московского ЦСКА Матьяж Смодиш поделился воспоминаниями о матчах, в которых ему довелось противостоять звёздам мирового баскетбола. По его словам, игры против Леброна Джеймса и Кевина Дюранта показали, насколько высок уровень игроков НБА.
«Тяжелее всего в жизни мне было играть против Пау Газоля, я три-четыре раза выходил против него, он просто монстр. Очень ждал встречи с Дирком Новицки, когда мы с немцами играли, это просто другой уровень. В товарищеских матчах я играл против Леброна Джеймса, Кевина Дюранта, Рассела Уэстбрука. В физическом плане это другой уровень, американская сказка. Лучшие партнёры из тех, с кем мне приходилось играть, — это Трэджан Лэнгдон и Теодорос Папалукас»,— сказал Матьяж Смодиш в прямом эфире на странице баскетбольного ЦСКА в сети «ВКонтакте».
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