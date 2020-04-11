Биллапс: с Кармело Энтони «Детройт» завоевал бы три титула

Бывший защитник «Детройт Пистонс» и ряда других клубов НБА Чонси Биллапс поделился своими мыслями о том, как сложилась бы история команды из Мичигана, если бы на драфте 2003 года менеджмент клуба выбрал форварда Кармело Энтони, а не центрового Дарко Миличича.
«С Кармело Энтони «Детройт Пистонс» завоевал бы три титула, я в этом абсолютно убеждён. Он отличный напарник по команде», — сказал Биллапс в интервью, размещённом на странице Awesemo в «Твиттере».
Напомним, на драфте 2003 года Энтони был выбран под третьим номером. «Детройт Пистонс» на драфте того года выбирал вторым и отдал предпочтение сербскому центровому Дарко Миличичу, который стал одним из самых больших бастов за последние 20 лет. Невзирая на это Миличич успел завоевать с «Детройтом» титул в 2004 году.
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