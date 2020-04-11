«Даллас Маверикс» заинтересован в кубинском баскетболисте Риверо
Руководство «Даллас Маверикс» заинтересовано в услугах кубинского форварда Жасиеля Риверо, сообщает обозреватель Джема де Лукас на своей странице в «Твиттере».
26-летний баскетболист покинул Кубу в 2015 году и с тех пор выступал в чемпионатах Аргентины и Испании. Нынешний сезон он проводил в составе испанского «Бургоса». В розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА сезона-2019/2020 Риверо набирал 9,0 очка и собирал 5,0 подбора. Реализация бросков из-за дуги составляла 36%.
«Даллас Маверикс», имея в 67 встречах 40 побед, на момент приостановки нынешнего сезона НБА занимал в турнирной таблице Западной конференции седьмое место.
Напомним, чемпионат приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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