Ровно 66 лет назад «Лейкерс» совершил первый три-пит в истории НБА

12 апреля 1954 года команда «Миннеаполис Лейкерс» завершила финальную серию плей-офф НБА победой над «Сиракьюз Нэшионалс» (предшественник нынешней «Филадельфии Сиксерс»).

Таким образом, «Лейкерс» завоевали третий титул кряду. Это был первый случай в истории НБА, когда одна команда три раза подряд выиграла чемпионат (так называемый три-пит). Позже такое удалось «Бостон Селтикс» (восемь титулов кряду) и «Чикаго Буллз» (дважды).

Кроме того, «Лейкерс» повторили подобное достижение в 2000–2002 гг., и в то время клуб уже много лет представлял город Лос-Анджелес.

На момент приостановки сезона НБА команда из Калифорнии лидировала в турнирной таблице Западной конференции и считалась претендентом на титул.