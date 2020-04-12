Форвард «Зенита» впервые показал фото сына от бывшей жены Рыжего из «Иванушек»

Баскетболист «Зенита» и сборной России Андрей Зубков впервые показал фотографии своего трёхмесячного сына Александра. Напомним, Мария Григорьева-Апполонова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки», родила Зубкову сына в январе 2020 года.
«Ну вот нам и три месяца. Мы очень быстро растём — 71 сантиметра и 7,3 килограмма. Да, я иногда не сплю ночами, но так я очень хороший, весёлый и милый ребёнок. Родной наш, мы с мамой тебя очень любим и сделаем всё, чтобы ты вырос самым счастливым», — подписал серию фотографий Андрей Зубков.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Зубкова.
Григорьева-Апполонова 16 лет была замужем за солистом группы Иванушки International Андреем Григорьевым-Апполоновым. На её аккаунт в «Инстаграме» подписано более 700 тыс. человек – это в разы больше, чем сумма подписчиков у всех баскетболистов российской сборной.
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