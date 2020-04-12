Богачев: если пандемия задавит экономику, всем будет не до баскетбола и не до футбола

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев считает, что после окончания пандемии людям будет не до спорта, если в стране возникнут проблемы с экономикой.



«Мы со всеми в клубе рассчитались, всех отпустили. Неизвестно, что будет с Еврокубком — сидим, ждём решения. Но сейчас не это главное — лишь бы эпидемия не задавила экономику. Если это случится, то всем будет не до баскетбола и не до футбола. Поэтому сейчас главное — лишь бы страна родная жила. Пандемия опустит цены на многих игроков, на их зарплаты до каких-то разменных пределов», — приводит слова Евгения Богачёва ТАСС.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 110 тыс. смертей. Излечилось более 400 тыс. человек.