Богачев: если пандемия задавит экономику, всем будет не до баскетбола и не до футбола

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев считает, что после окончания пандемии людям будет не до спорта, если в стране возникнут проблемы с экономикой.
«Мы со всеми в клубе рассчитались, всех отпустили. Неизвестно, что будет с Еврокубком — сидим, ждём решения. Но сейчас не это главное — лишь бы эпидемия не задавила экономику. Если это случится, то всем будет не до баскетбола и не до футбола. Поэтому сейчас главное — лишь бы страна родная жила. Пандемия опустит цены на многих игроков, на их зарплаты до каких-то разменных пределов», — приводит слова Евгения Богачёва ТАСС.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 110 тыс. смертей. Излечилось более 400 тыс. человек.
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