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Майк Джеймс — о возможном контракте Милутинова с ЦСКА: ему очень неплохо заплатили

Майк Джеймс — о возможном контракте Милутинова с ЦСКА: ему очень неплохо заплатили
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на информацию о возможном переходе в команду центрового Николы Милутинова. Источники сообщали, что серб подписал с московским клубом трёхлетнее соглашение на сумму € 9 млн.

«Ему очень неплохо заплатили», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

На Милутинова претендовала также «Барселона», но каталонцы предложили Николе контракт на 3 года и общую сумму в размере € 7 млн.

Ранее сообщалось, что Никола Милутинов в ЦСКА, вероятнее всего, заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив и дебютный сезон в Европе проводит не лучшим образом.

Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в матче.

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