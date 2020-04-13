Майк Джеймс — о возможном контракте Милутинова с ЦСКА: ему очень неплохо заплатили

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на информацию о возможном переходе в команду центрового Николы Милутинова. Источники сообщали, что серб подписал с московским клубом трёхлетнее соглашение на сумму € 9 млн.



«Ему очень неплохо заплатили», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



На Милутинова претендовала также «Барселона», но каталонцы предложили Николе контракт на 3 года и общую сумму в размере € 7 млн.



Ранее сообщалось, что Никола Милутинов в ЦСКА, вероятнее всего, заменит Косту Куфоса. Американец греческого происхождения не сумел вписаться в коллектив и дебютный сезон в Европе проводит не лучшим образом.



Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в матче.

Ватутин — о контракте Милутинова: Почему € 9 млн? Пишите 18. Это ЦСКА